Atelier Familles Plantnet Médiathèque de Bletterans Bletterans

Bletterans

Atelier Familles Plantnet

Médiathèque de Bletterans Chemin de la Foule Bletterans Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 10:30:00

fin : 2026-04-07 12:00:00

Date(s) :

2026-04-07

Avec Plantnet, identifiez les plantes autour de vous et redécouvrez la nature autrement.

Un atelier ludique et pratique !

Gratuit, sur réservation. .

Médiathèque de Bletterans Chemin de la Foule Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 91 59 27 m.jacquinot@bressehauteseille.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Familles Plantnet

L’événement Atelier Familles Plantnet Bletterans a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme JurAbsolu