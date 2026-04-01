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Atelier Familles Plantnet Médiathèque de Bletterans Bletterans

Atelier Familles Plantnet Médiathèque de Bletterans Bletterans mardi 7 avril 2026.

Lieu : Médiathèque de Bletterans

Adresse : Chemin de la Foule

Ville : 39140 Bletterans

Département : Jura

Début : 2026-04-07T10:30:00

Fin : 2026-04-07T12:00:00

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 0 0 Gratuit Gratuit

Bletterans

Atelier Familles Plantnet

Médiathèque de Bletterans Chemin de la Foule Bletterans Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 10:30:00
fin : 2026-04-07 12:00:00

Date(s) :
2026-04-07

Avec Plantnet, identifiez les plantes autour de vous et redécouvrez la nature autrement.

Un atelier ludique et pratique !

Gratuit, sur réservation.   .

Médiathèque de Bletterans Chemin de la Foule Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 91 59 27  m.jacquinot@bressehauteseille.fr

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English : Atelier Familles Plantnet

L’événement Atelier Familles Plantnet Bletterans a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme JurAbsolu

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