Atelier Familles Plantnet Médiathèque de Voiteur Voiteur
Atelier Familles Plantnet Médiathèque de Voiteur Voiteur mardi 14 avril 2026.
Voiteur
Atelier Familles Plantnet
Médiathèque de Voiteur 2 Rue des Masses Voiteur Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 10:30:00
fin : 2026-04-14 12:00:00
Date(s) :
2026-04-14
Avec Plantnet, identifiez les plantes autour de vous et redécouvrez la nature autrement.
Un atelier ludique et pratique !
Gratuit, sur réservation. .
Médiathèque de Voiteur 2 Rue des Masses Voiteur 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 91 59 27 m.jacquinot@bressehauteseille.fr
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English : Atelier Familles Plantnet
L’événement Atelier Familles Plantnet Voiteur a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme JurAbsolu
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