Atelier familles – Réaliser son pictogramme Château de la Neuenbourg : Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Guebwiller

Atelier familles – Réaliser son pictogramme Mercredi 22 octobre, 14h00 Château de la Neuenbourg : Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Haut-Rhin

Gratuit, inscription obligatoire

Début : 2025-10-22T14:00:00 – 2025-10-22T16:00:00

Fin : 2025-10-22T14:00:00 – 2025-10-22T16:00:00

En compagnie d’une guide-conférencière du service Pays d’art et d’Histoire de la CCRG, découvrez l’exposition « Horizons » de Valentin Gall et de la CAUE, inspirez-vous des pictogrammes représentant des monuments emblématiques de l’Alsace exposés, et créez votre propre pictogramme.

*RDV au Château de la Neuenbourg le 22 octobre 2025 à 14h

* Inscription obligatoire par mail (patrimoine@cc-guebwiller.fr) ou par téléphone : 03.89.62.56.22

* À partir de 8 ans, accompagné d’un adulte

* Événement gratuit

Château de la Neuenbourg : Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine 3 rue du 4 février, 68500 Guebwiller Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est 0389625622 http://www.chateauneuenbourg.fr https://www.facebook.com/ChateauNeuenbourg [{« link »: « mailto:patrimoine@cc-guebwiller.fr »}] Pôle culturel et touristique, le château de la Neuenbourg accueille l’Office de tourisme de la Région de Guebwiller, l’Institut Européen des Arts Céramiques ainsi que le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, ouvert toute l’année. Il est géré par le service Pays d’art et d’histoire de la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller.

Au sein du CIAP, retrouvez une exposition permanente, des expositions temporaires ainsi qu’une programmation riche toute l’année : visites guidées, ateliers scolaires et familles, conférences… Parking avenue Foch à proximité

Journées nationales de l’architecture

© Valentin Gall