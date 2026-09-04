AGENDA · Saint-Lô
Atelier Familles > Spécial Noël Saint-Lô
dimanche 20 décembre 2026 · Saint-Lô
Informations pratiques
Saint-Lô
Atelier Familles > Spécial Noël
5 Place du Champ de Mars Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-20 15:00:00
fin : 2026-12-20 16:30:00
Date(s) :
2026-12-20
Après une visite enchantée du musée, les enfants décoreront leur ornement de Noël !
Réservations au 02 33 72 52 55 ou musee@saint-lo.fr. .
5 Place du Champ de Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55
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English : Atelier Familles > Spécial Noël
L’événement Atelier Familles > Spécial Noël Saint-Lô a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Saint-Lô
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