Informations pratiques

Saint-Lô

Atelier Familles > Spécial Noël

5 Place du Champ de Mars Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-20 15:00:00

fin : 2026-12-20 16:30:00

Date(s) :

2026-12-20

Après une visite enchantée du musée, les enfants décoreront leur ornement de Noël !

Réservations au 02 33 72 52 55 ou musee@saint-lo.fr. .

5 Place du Champ de Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Familles > Spécial Noël

L’événement Atelier Familles > Spécial Noël Saint-Lô a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Saint-Lô