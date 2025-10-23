Atelier familles Station Spatiale Internationale Planétarium de Ludiver Tonneville La Hague

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague Manche

Début : 2025-10-23 16:15:00

fin : 2025-10-23 17:15:00

Embarquez pour une aventure exceptionnelle ! Petits et grands sont invités à découvrir l’univers fascinant des astronautes en participant à un atelier unique la construction d’une maquette de la Station Spatiale Internationale.

Pendant une heure, parents et enfants pourront mettre la main à la pâte, assembler les différentes parties de la station et comprendre comment vivent et travaillent les astronautes en orbite. Une activité ludique, collaborative et accessible à tous, qui mêle créativité et découverte scientifique. C’est l’occasion idéale de partager un moment complice en famille tout en plongeant dans l’aventure spatiale.

Réservation indispensable car nombre de places limité. .

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 78 13 80 planetarium.ludiver@lecotentin.fr

