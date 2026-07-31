Atelier familles sur le thème de la Basilique Basilique St Pierre Luxeuil-les-Bains
samedi 24 octobre 2026 · Basilique St Pierre · Luxeuil-les-Bains
Informations pratiques
Luxeuil-les-Bains
Atelier familles sur le thème de la Basilique
Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 14:00:00
fin : 2026-10-24 17:00:00
Date(s) :
2026-10-24
Accompagnés d’une guide-conférencière, les enfants pourront s’essayer à la construction des voûtes à la manière des bâtisseurs du Moyen Âge, à l’art de la mosaïque et à la construction de leur propre maquette de cathédrale, avec laquelle ils repartiront.
Les enfants doivent être accompagné d’au moins un parent.
En continu de 14h à 17h. .
Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier familles sur le thème de la Basilique
L’événement Atelier familles sur le thème de la Basilique Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-04 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône)
- Visite du séchoir à jambon de Luxeuil Luxeuil-les-Bains 15 septembre 2026
- 82ème anniversaire de la libération du Pays de Luxeuil Luxeuil-les-Bains 16 septembre 2026
- Atelier Qu’est-ce qu’on mange ce soir ? Espace Frichet Luxeuil-les-Bains 17 septembre 2026
- Sortie nature avec Pablo Behague sous le feuillage des âges Rue de l’Étang de la Poche Luxeuil-les-Bains 18 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Luxeuil-les-Bains 19 septembre 2026