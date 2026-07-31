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AGENDA · Luxeuil-les-Bains

Atelier familles sur le thème de la Basilique Basilique St Pierre Luxeuil-les-Bains

samedi 24 octobre 2026 · Basilique St Pierre · Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Basilique St Pierre
Adresse
1 Place Saint-Pierre
Ville
70300 Luxeuil-les-Bains
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Luxeuil-les-Bains

Atelier familles sur le thème de la Basilique

Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 14:00:00
fin : 2026-10-24 17:00:00

Date(s) :
2026-10-24

Accompagnés d’une guide-conférencière, les enfants pourront s’essayer à la construction des voûtes à la manière des bâtisseurs du Moyen Âge, à l’art de la mosaïque et à la construction de leur propre maquette de cathédrale, avec laquelle ils repartiront.
Les enfants doivent être accompagné d’au moins un parent.
En continu de 14h à 17h.   .

Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41  tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

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English : Atelier familles sur le thème de la Basilique

L’événement Atelier familles sur le thème de la Basilique Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-04 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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