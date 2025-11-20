Atelier familles Tableau de montagne TARBES Tarbes

Atelier familles Tableau de montagne

TARBES Rue Achille Jubinal Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : 2026-02-25 14:30:00

Début : 2026-02-25 14:30:00

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Dessine et peins l’un des tableaux de montagne de Calo Carratalá.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Le musée a mis en place ces ateliers pour les familles durant lesquels parents et grands-parents sont invités à créer une oeuvre collective avec leur enfant.

Une manière originale de découvrir le musée en famille !

TARBES Rue Achille Jubinal Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 36 95 publics.musees@mairie-tarbes.fr

English :

Draw and paint one of Calo Carratalá’s mountain pictures.

BOOKING ESSENTIAL

The museum has set up these workshops for families, during which parents and grandparents are invited to create a collective work with their child.

An original way for families to discover the museum!

German :

Zeichne und male eines der Bergbilder von Calo Carratalá.

RESERVIERUNG ERFORDERLICH

Das Museum hat diese Workshops für Familien eingerichtet, bei denen Eltern und Großeltern eingeladen sind, gemeinsam mit ihren Kindern ein Gemeinschaftswerk zu schaffen.

Eine originelle Art, das Museum mit der ganzen Familie zu entdecken!

Italiano :

Disegnare e dipingere una delle immagini della montagna di Calo Carratalá.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Il museo ha organizzato questi laboratori per famiglie, durante i quali genitori e nonni sono invitati a creare un’opera collettiva con il proprio bambino.

Un modo originale per far scoprire il museo alle famiglie!

Espanol :

Dibuja y pinta uno de los cuadros de montaña de Calo Carratalá.

RESERVA OBLIGATORIA

El museo ha creado estos talleres para familias, durante los cuales se invita a padres y abuelos a crear una obra colectiva con su hijo.

Una manera original de descubrir el museo en familia

