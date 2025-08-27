Atelier familles « Vénus paléolithiques » TARBES Tarbes

Atelier familles « Vénus paléolithiques » TARBES Tarbes mercredi 27 août 2025.

Atelier familles « Vénus paléolithiques »

TARBES Rue Achille Jubinal Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-27 14:30:00

fin : 2025-08-27

Date(s) :

2025-08-27

Modelage autour des Vénus paléolithiques

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Le musée a mis en place ces ateliers pour les familles durant lesquels parents et grands-parents sont invités à créer une oeuvre collective avec leur enfant.

Une manière originale de découvrir le musée en famille !

Le musée propose également aux enfants et aux adolescents des ateliers gratuits de pratique et de création artistique autour de ses collections ou de ses expositions temporaires.

Ces ateliers leur offrent la possibilité de s’initier à diverses techniques telles que le dessin, la peinture tout en découvrant le musée.

Les P’tits Artistes se transforment en Aventuriers de l’art !

.

TARBES Rue Achille Jubinal Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 36 95 publics.musees@mairie-tarbes.fr

English :

Modeling Paleolithic Venuses

BOOKING ESSENTIAL

The museum has set up these workshops for families, during which parents and grandparents are invited to create a collective work with their child.

An original way for families to discover the museum!

The museum also offers children and teenagers free workshops in artistic practice and creation based on its collections or temporary exhibitions.

These workshops give them the opportunity to learn a variety of techniques, such as drawing and painting, while discovering the museum.

P’tits Artistes turn into Art Adventurers!

German :

Modellieren rund um die paläolithischen Venusfiguren

RESERVIERUNG ERFORDERLICH

Das Museum hat diese Workshops für Familien eingerichtet, bei denen Eltern und Großeltern eingeladen sind, gemeinsam mit ihren Kindern ein Gemeinschaftswerk zu schaffen.

Eine originelle Art, das Museum mit der ganzen Familie zu entdecken!

Das Museum bietet Kindern und Jugendlichen auch kostenlose Workshops an, in denen sie sich mit den Sammlungen oder Sonderausstellungen des Museums beschäftigen und künstlerisch tätig werden können.

Diese Workshops bieten ihnen die Möglichkeit, verschiedene Techniken wie Zeichnen oder Malen zu erlernen und gleichzeitig das Museum zu entdecken.

Die P’tits Artistes verwandeln sich in Aventuriers de l’art!

Italiano :

Modellare le veneri del Paleolitico

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Il museo ha organizzato questi laboratori per famiglie, durante i quali genitori e nonni sono invitati a creare un’opera collettiva con il proprio bambino.

Un modo originale per far scoprire il museo alle famiglie!

Il museo offre anche laboratori gratuiti per bambini e ragazzi per praticare e creare arte intorno alle collezioni o alle mostre temporanee.

Questi laboratori offrono a bambini e ragazzi la possibilità di cimentarsi in diverse tecniche, come il disegno e la pittura, scoprendo il museo.

I P’tits Artistes diventano avventurieri dell’arte!

Espanol :

Modelización de las venas paleolíticas

RESERVA OBLIGATORIA

El museo ha creado estos talleres para familias, durante los cuales se invita a padres y abuelos a crear una obra colectiva con su hijo.

Una manera original de descubrir el museo en familia

El museo también ofrece talleres gratuitos para que niños y adolescentes practiquen y creen arte en torno a sus colecciones o exposiciones temporales.

Estos talleres ofrecen a los niños y adolescentes la oportunidad de probar diversas técnicas, como el dibujo y la pintura, mientras descubren el museo.

¡Los P’tits Artistes se convierten en Aventureros del Arte!

