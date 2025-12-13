Atelier familles > Visages d’hier et d’aujourd’hui Saint-Lô

Atelier familles > Visages d’hier et d’aujourd’hui

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 15:00:00

fin : 2026-02-22 16:30:00

Date(s) :

2026-02-22

Après une déambulation dans le musée d’art et d’histoire de Saint-Lô et l’exposition à la découverte des représentations du temps qui passe dans les portraits, venez créer, à quatre mains, un portrait double d’un membre de votre famille.

Renseignements et réservations au 02 33 72 52 55 ou musee@saint-lo.fr .

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55 musee@saint-lo.fr

