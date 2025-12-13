Atelier familles > Visages d’hier et d’aujourd’hui Saint-Lô
Atelier familles > Visages d’hier et d’aujourd’hui Saint-Lô dimanche 22 février 2026.
Atelier familles > Visages d’hier et d’aujourd’hui
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 15:00:00
fin : 2026-02-22 16:30:00
Date(s) :
2026-02-22
Après une déambulation dans le musée d’art et d’histoire de Saint-Lô et l’exposition à la découverte des représentations du temps qui passe dans les portraits, venez créer, à quatre mains, un portrait double d’un membre de votre famille.
Renseignements et réservations au 02 33 72 52 55 ou musee@saint-lo.fr .
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55 musee@saint-lo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier familles > Visages d’hier et d’aujourd’hui
L’événement Atelier familles > Visages d’hier et d’aujourd’hui Saint-Lô a été mis à jour le 2025-12-13 par OT Saint-Lô