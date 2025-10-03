[Atelier] Family Training Crépy-en-Valois

[Atelier] Family Training Crépy-en-Valois vendredi 3 octobre 2025.

[Atelier] Family Training

Place Jean-Philippe Rameau Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 5 – 5 –

5

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 17:30:00

fin : 2025-11-07 18:30:00

Date(s) :

2025-10-03 2025-11-07 2025-12-12 2026-01-23 2026-02-06 2026-03-06 2026-04-03

Un vendredi par mois de 17h30 à 18h30, venez faire du sport en famille, avec le Family Training proposé par la MJC centre social.

Faire du sport en famille c’est partager des moments uniques, renforcer les liens et prendre soin de sa santé, tout en s’amusant ! Grâce à des exercices variés et ludiques, chacun pourra évoluer à son rythme tout en relevant des défis stimulant. Que vous soyez débutant ou confirmé, Sylvain Training s’adapte à tous pour que chaque session soit un moment de complicité et de motivation.

Informations pratiques

Dès 3 ans.

Séance en extérieur ou en salle selon la météo.

Réservation obligatoire au 03 44 87 13 13.

Tarif par famille 5 euros pour les adhérents / 7 euros non adhérents. 5 .

Place Jean-Philippe Rameau Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 3 44 87 13 13

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement [Atelier] Family Training Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2025-08-28 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme du Pays Valois