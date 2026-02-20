Atelier Fanfare Parco Pointer Bel Air Auray

Atelier Fanfare

Parco Pointer Bel Air L’Oasis du Bel Air Auray Morbihan

Début : 2026-03-14 15:30:00

fin : 2026-03-14 17:00:00

2026-03-14

Dans le cadre du Festival Méliscènes 2026 avec la compagnie Les Grandes Personnes

Accompagnés des bestioles fantastiques, les musiciens de l’atelier Fanfare de l’école de musique se joindront aux géants Anouk et Mao pour un Rituel des semailles printanier porteur de la promesse de fabuleuses récoltes à venir… .

Parco Pointer Bel Air L’Oasis du Bel Air Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 03

