Atelier fanions à l’Escarbille – Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne, 11 juin 2025 17:00, Cour-Maugis sur Huisne.

Orne

Atelier fanions à l’Escarbille Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne

Début : 2025-06-11 17:00:00

fin : 2025-06-11

2025-06-11

Atelier fanions pour les 3 ans du café ! Créez un fanion en linogravure inspiré de vos souvenirs de l’Escarbille pour égayer la fête du 14 juin ! Atelier adapté aux enfants.

Pratique au Café Associatif l’Escarbille au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis.

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche

Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr

English : Atelier fanions à l’Escarbille

Pennant workshop for the café’s 3rd birthday! Create a linocut pennant inspired by your memories of l’Escarbille to brighten up the June 14th party! Workshop suitable for children.

Practical info: at the Café Associatif l’Escarbille, 121 rue du Perche, Boissy-Maugis.

German :

Wimpel-Workshop zum 3-jährigen Bestehen des Cafés! Erstellen Sie einen Wimpel aus Linolschnitt, der von Ihren Erinnerungen an das Escarbille inspiriert ist, um das Fest am 14. Juni aufzuheitern! Kinderfreundlicher Workshop.

Praktische Informationen: im Café Associatif l’Escarbille in der 121 rue du Perche in Boissy-Maugis.

Italiano :

Laboratorio di gagliardetti per il 3° compleanno del caffè! Create un gagliardetto in linoleografia ispirato ai vostri ricordi de l’Escarbille per rallegrare la festa del 14 giugno! Adatto ai bambini.

Modalità di svolgimento: presso il Café Associatif l’Escarbille al 121 di rue du Perche a Boissy-Maugis.

Espanol :

¡Taller de banderines para el 3er cumpleaños del café! Crea un banderín de linóleo inspirado en tus recuerdos de l’Escarbille para alegrar la fiesta del 14 de junio Apto para niños.

Prácticas: en el Café Associatif l’Escarbille, 121 rue du Perche, en Boissy-Maugis.

