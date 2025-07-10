Atelier Fantastik mosaïk ! Place de l’Hôtel de Ville Chalon-sur-Saône

Atelier Fantastik mosaïk !

Place de l’Hôtel de Ville Musée Vivant Denon Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-08-21 14:30:00

fin : 2025-08-21 16:30:00

2025-08-21

Les enfants découvriront les animaux fantastiques qui illustrent les œuvres et objets du musée cheval ailé, chien à trois têtes, dragons, sirènes… et ils admireront le travail de la mosaïque de nos collections représentant une course de char datant 2e siècle.

En atelier, sur un support papier ils joueront avec les formes colorées pour créer une fantastik mosaïk! .

Place de l’Hôtel de Ville Musée Vivant Denon Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 74 41 musee.denon@chalonsursaone.fr

