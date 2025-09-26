Atelier Fanzine avec Futur Radieux Rue de la Croix Cordier Tinqueux
Atelier Fanzine avec Futur Radieux
Rue de la Croix Cordier Médiathèque Le Carré Blanc Tinqueux Marne
Entrée libre
Début : 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-11 16:30:00
2026-04-11
Tout public
Dans le cadre de l’exposition Thème ou thème pas ?
Futur Radieux, ce qu’il aime faire parmi tant d’autres choses, c’est inventer et créer des fanzines. Des rigolos, des pas sérieux, des bricolés fait-main. Venez fabriquer le vôtre en sa compagnie !
Age = 10 ans+ .
Rue de la Croix Cordier Médiathèque Le Carré Blanc Tinqueux 51430 Marne Grand Est +33 3 26 84 78 67
