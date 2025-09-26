Atelier Fanzine avec Futur Radieux Rue de la Croix Cordier Tinqueux

Atelier Fanzine avec Futur Radieux

Rue de la Croix Cordier Médiathèque Le Carré Blanc Tinqueux Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-11 16:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Tout public

Dans le cadre de l’exposition Thème ou thème pas ?

Futur Radieux, ce qu’il aime faire parmi tant d’autres choses, c’est inventer et créer des fanzines. Des rigolos, des pas sérieux, des bricolés fait-main. Venez fabriquer le vôtre en sa compagnie !

Age = 10 ans+ .

Rue de la Croix Cordier Médiathèque Le Carré Blanc Tinqueux 51430 Marne Grand Est +33 3 26 84 78 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Fanzine avec Futur Radieux

L’événement Atelier Fanzine avec Futur Radieux Tinqueux a été mis à jour le 2025-09-26 par ADT de la Marne