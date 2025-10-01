Atelier fanzine avec Silki – dans le cadre de la NUIT DES BIBLIOTHÈQUES Médiathèque du Bois Fleuri Lormont

Sur inscription, à partir de 12 ans !

Vous aimez dessiner ? Alors cet atelier est pour vous !

Vous pourrez découvrir et faire votre propre fanzine sur le thème des magical girls avec l’auteure de Bande Dessinée Silki.

Un fanzine est un magazine produit de manière artisanale. Tout le monde peut en faire un, seul ou à plusieurs, sans avoir besoin d’être un as du dessin. Vous pourrez produire le votre avec les conseils de Silki.

L’atelier sera suivi d’une vente et d’une dédicace des BD de Silki dans la médiathèque, en partenariat avec la librairie Mangakat, dans la médiathèque de 17h à 18h30. Pas besoin de s’inscrire pour aller à la séance de dédicace.

Réservation pour l’atelier à partir du 1 septembre 2025.

A partir de 12 ans !

Si vous souhaitez annuler ou modifier votre participation, merci de nous contacter.

Médiathèque du Bois Fleuri pole culturel du bois fleuri 33310 lormont Lormont 33310 Génicart Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 74 59 80 https://mediatheque.lormont.fr/ mediatheque@lormont.fr https://billetterie.lormont.fr/event/598627-atelier-fanzine-avec-silki

Atelier fanzine suivi d’une séance de dédicace. fanzine bande dessinée

©Silki