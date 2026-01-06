Atelier fanzine en famille festival planète ça tourne Tours

Atelier fanzine en famille festival planète ça tourne

1 parvis Jean Germain Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-25 14:30:00

fin : 2026-02-25 16:00:00

Date(s) :

2026-02-25

À l’occasion de l’exposition Breaking Free de Lieven De Boeck dans la nef, le ccc od propose un atelier autour de la pratique du fanzine. Espace libre d’expression répondant à une esthétique Do It Yourself , le fanzine est un format idéal pour l’expérimentation plastique et graphique. Durant cet atelier, parents et enfants auront l’opportunité de réaliser un bricozine en mêlant différentes techniques (découpage, collage, assemblage, pliage, dessin, écriture etc.) afin de faire l’expérience du format livre. .

1 parvis Jean Germain Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00

English :

To coincide with Lieven De Boeck?s Breaking Free exhibition in the nave, the ccc od is offering a workshop on fanzine-making.

