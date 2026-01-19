Atelier fanzine Jardin Moderne Rennes Mercredi 4 février, 18h00 10€ / 5€ tarif Sortir!

Découverte et initiation au fanzine

Technique Do It Yourself underground, le fanzine est une publication artisanale qui se décline depuis bientôt près d’un siècle ! En compagnie d’Aï Aïko de Non le zine, venez plonger dans cet univers avec cet atelier qui comprend une introduction historique et culturelle du fanzinat, puis expérimenter différentes formes de cette discipline (pliage, agrafage, façonnage).

En partenariat avec Mass Prod et le Jardin Moderne, en amont des Rencontres du fanzinat qui auront lieu le samedi 28 février au Jardin Moderne

https://www.helloasso.com/associations/imprimerie-nocturne/evenements/atelier-fanzine

Jardin Moderne 11 rue du manoir de servigné Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



