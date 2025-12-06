Atelier Fanzine Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon
Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2025-12-06 15:00:00
2025-12-06
Gwenn vous propose un atelier fanzine carrousel le 6 décembre !
Tarif 10€ et prévoir consommation sur place .
Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 60 05 59 65 kaiflo.ancenis@gmail.com
English :
Gwenn offers a fanzine carrousel workshop on December 6!
