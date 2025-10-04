Atelier Farfelimots Bibliothèque municipale de Jonquières 84150 Jonquières

Atelier Farfelimots Bibliothèque municipale de Jonquières 84150 Jonquières samedi 4 octobre 2025.

Atelier Farfelimots Samedi 4 octobre, 10h00, 11h00, 15h00, 16h00, 17h00 Bibliothèque municipale de Jonquières 84150 Vaucluse

Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T10:45

Fin : 2025-10-04T17:00 – 2025-10-04T17:45

Une machine qui distribue des tickets d’histoires ? C’est ce que les participants vont créer ! De l’écriture des textes au montage électronique, la créativité collective sera à l’œuvre !

Bibliothèque municipale de Jonquières 84150 6 rue Biscarrat-Bombanel Jonquières 84150 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490347938 https://jonquieres-pom.c3rb.org/ [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@jonquieres.fr »}]

Une machine qui distribue des tickets d’histoires ? C’est ce que les participants vont créer ! De l’écriture des textes au montage électronique, la créativité collective sera à l’œuvre !