Atelier fartage et réparation de ski La Chal Saint-Jean-d’Arves

Atelier fartage et réparation de ski

La Chal Intersport Ski Fun Gliss Saint-Jean-d’Arves Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-19 16:30:00

fin : 2026-01-19

Date(s) :

2026-01-19

L’activité Découverte du fartage et de la réparation de skis vous initie aux bases de l’entretien du matériel chez Intersport. Une animation pratique et accessible pour mieux comprendre et prendre soin de ses skis.

.

La Chal Intersport Ski Fun Gliss Saint-Jean-d’Arves 73530 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 73 30 infos@sja73.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ski waxing and repair workshop

The Discover Ski Waxing and Repair activity introduces you to the basics of equipment maintenance at Intersport. A practical and accessible activity to help you better understand and care for your skis.

L’événement Atelier fartage et réparation de ski Saint-Jean-d’Arves a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de tourisme Saint-Jean-d’Arves