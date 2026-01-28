Atelier Fascinants ptérosaures Musée Urgonia Orgon

Atelier Fascinants ptérosaures

Vendredi 20 février 2026 à partir de 10h. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône

2026-02-20 10:00:00

Atelier Fascinants ptérosaures pour les enfants de 6 à 12 ans au Musée Urgonia.Enfants

Les enfants partiront sur les traces des ptérosaures, fascinants reptiles volants souvent confondus avec les dinosaures. Ils découvriront leur morphologie, mode de vie, alimentation avant de fabriquer un petit ptérosaure aux ailes mobiles.



Inscriptions obligatoires auprès du Musée Urgonia. .

Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54 urgonia.mediation@orgon.fr

English :

Fascinating Pterosaurs workshop for children aged 6 to 12 at the Urgonia Museum.

