Atelier Faune du bâti Salle des fêtes Thury

Atelier Faune du bâti

Salle des fêtes 2 Grande Rue Thury Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28 17:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Participez à notre journée dédiée à la faune du bâti !

Une conférence ouverte à tous vous permettra de découvrir la rénovation puis la faune associée au bâti et les moyens de la préserver.

Un repas partagé vous est proposé pour échanger dans la convivialité.

Des ateliers pratiques vous permettront de fabriquer un nichoir à hirondelles ou un gîte à chauves-souris à installer chez vous.

Pour le repas et les ateliers, merci de vous inscrire via le sondage de l’affiche.

Si vous souhaitez participer à la fois au repas et aux ateliers, pensez à cocher les deux cases correspondantes.

Les ateliers peuvent être réalisés en famille ou en groupe dans ce cas, une seule inscription suffit .

Salle des fêtes 2 Grande Rue Thury 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 48 80 41 76 m.rescan@cc-puisayeforterre.fr

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English : Atelier Faune du bâti

L’événement Atelier Faune du bâti Thury a été mis à jour le 2026-03-10 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !