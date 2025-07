Atelier faune sauvage Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan

Atelier faune sauvage Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan jeudi 24 juillet 2025.

Atelier faune sauvage

Maison du Patrimoine 41 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-07-24 16:30:00

2025-07-24

Grace à des images, des vidéos, des sons, mais aussi de vraies plumes, cranes, bois… les différents animaux sont présentés aux participants. Pleins d’indices à toucher, voir, sentir pour savoir les reconnaitre dans la forêt.

Ensemble nous découvrirons comment vivent les animaux de nos forêts, que mange t’ils ? ou dorment t’ils ? ou les rencontrer ? comment ne pas les déranger… Plein de questions qui seront abordées de manière pédagogique.

A l’issu de l’animation, les participants grâce à une boule d’argile autodurcissante fournie peuvent repartir avec une empreinte faite avec des matrices mises à disposition.

Prix 4€

30 personnes maximum, 6 ans minimum. .

Maison du Patrimoine 41 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86 patrimoine@saintlary.com

English :

Using images, videos and sounds, as well as real feathers, skulls and antlers, participants are introduced to the different animals. Touch, see and smell all the clues you need to recognize them in the forest.

Together, we’ll discover how the animals of our forests live: what do they eat? where do they sleep? where can we meet them? how not to disturb them? A whole host of questions will be tackled in an educational way.

At the end of the activity, participants will be able to use a self-hardening clay ball to take home an imprint made with the matrices provided.

Price: 4?

German :

Anhand von Bildern, Videos, Geräuschen, aber auch echten Federn, Schädeln und Geweihen werden den Teilnehmern die verschiedenen Tiere vorgestellt. Es gibt viele Hinweise zum Anfassen, Sehen und Riechen, um die Tiere im Wald zu erkennen.

Gemeinsam entdecken wir, wie die Tiere in unseren Wäldern leben, was sie essen, wo sie schlafen, wo wir sie treffen und wie wir sie nicht stören Viele Fragen, die auf pädagogische Weise beantwortet werden.

Am Ende der Veranstaltung können die Teilnehmer dank einer mitgelieferten Kugel aus selbsthärtendem Ton einen Abdruck mit nach Hause nehmen, der mithilfe der bereitgestellten Matrizen angefertigt wurde.

Preis: 4?

Italiano :

Utilizzando immagini, video e suoni, oltre a piume, teschi e corna reali, i partecipanti vengono introdotti ai diversi animali. Ci sono molti indizi da toccare, vedere e annusare che aiutano a riconoscerli nella foresta.

Insieme scopriremo come vivono gli animali delle nostre foreste, cosa mangiano, dove dormono, dove incontrarli e come non disturbarli Verranno affrontate in modo educativo tutta una serie di domande.

Al termine dell’attività, i partecipanti potranno utilizzare una pallina di argilla autoindurente per realizzare un’impronta utilizzando le fustelle in dotazione.

Prezzo: € 4

Espanol :

Mediante imágenes, vídeos y sonidos, así como plumas, cráneos y cornamentas reales, se presenta a los participantes a los distintos animales. Hay muchas pistas para tocar, ver y oler que ayudan a reconocerlos en el bosque.

Juntos descubriremos cómo viven los animales de nuestros bosques, qué comen, dónde duermen, dónde encontrarlos y cómo no molestarlos Abordaremos de forma didáctica toda una serie de cuestiones.

Al final de la actividad, los participantes podrán utilizar una bola de arcilla autoendurecible para hacer una huella utilizando los troqueles proporcionados.

Precio: 4

