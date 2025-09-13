Atelier « Faut ton montage » Place Sainte-Croix Loudun

Atelier « Faut ton montage » Place Sainte-Croix Loudun samedi 13 septembre 2025.

Atelier « Faut ton montage »

Place Sainte-Croix Collégiale Sainte-Croix Loudun Vienne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Dans le cadre de l’exposition

L’art est un langage universel, un territoire sans frontières où les visions se rencontrent et se transforment. Cette exposition réunit trente artistes femmes d’aujourd’hui, issues de différentes cultures, générations et parcours, qui explorent le monde à travers la peinture, la sculpture, l’installation, la performance, la photographie et le dessin.

Sur inscription .

Place Sainte-Croix Collégiale Sainte-Croix Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 62 00 collegiale.ste.croix@ville-loudun.fr

English : Atelier « Faut ton montage »

German : Atelier « Faut ton montage »

Italiano :

Espanol : Atelier « Faut ton montage »

L’événement Atelier « Faut ton montage » Loudun a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de Tourisme du Pays Loudunais