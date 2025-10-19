Atelier faux bois Rue du Château Pau

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Un atelier proposé dans le cadre des Journées Nationales de l’architecture

Le faux-bois est une technique qui imite la couleur, les veines et les irrégularités du bois. Visite de chantier et ateliers vous permettront de découvrir les bases et les différentes étapes de cette technique ancienne, la richesse des outils utilisés, la variété des rendus et son utilisation dans les salles du château.

Matériel fourni. .

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

