Atelier Feel Good : pot en boule à facettes Zone Artisanale de Kerangoff Lanmeur
samedi 3 octobre 2026 · Zone Artisanale de Kerangoff · Lanmeur
Informations pratiques
Lanmeur
Atelier Feel Good : pot en boule à facettes
Zone Artisanale de Kerangoff O’Panier des Saveurs Lanmeur Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 18:30:00
fin : 2026-10-03 20:00:00
Date(s) :
2026-10-03
O’ Panier des Saveurs lance un nouveau concept d’atelier : les ateliers Feel Good.
Après les ateliers cuisine et pâtisserie, venez participer à un moment unique à partager entre amis, en famille, avec des collègues, dans une super ambiance ! Un challenge DIY (do it yourself), pour créer son propre pot de fleurs séchées en boule à facettes.
L’atelier sera animé par Sklarenn de l’Atelier Doussik à Plouégat-Guerrand.
Sur inscription, places limitées.
Apéritif offert. .
Zone Artisanale de Kerangoff O’Panier des Saveurs Lanmeur 29620 Finistère Bretagne +33 2 98 19 99 62
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier Feel Good : pot en boule à facettes Lanmeur a été mis à jour le 2026-09-07 par OT BAIE DE MORLAIX
À voir aussi à Lanmeur (Finistère)
- Découvrez la Crypte dans l’église Saint-Mélar, Église Saint-Mélar, Lanmeur 19 septembre 2026
- Atelier des vieux outils – Visite libre, Parc de Kernitron, Lanmeur 19 septembre 2026
- La Fontaine de Kernitron, Chapelle Notre-Dame de Kernitron, Lanmeur 19 septembre 2026
- Exposition – des pierres et des hommes / Maison du patrimoine, Maison du patrimoine (Kernitron-Lanmeur), Lanmeur 19 septembre 2026
- Circuit du Lapic, Chemin du Lapic, Lanmeur 19 septembre 2026