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Atelier Feel Good : pot en boule à facettes Zone Artisanale de Kerangoff Lanmeur

samedi 3 octobre 2026 · Zone Artisanale de Kerangoff · Lanmeur

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Zone Artisanale de Kerangoff
Adresse
O'Panier des Saveurs
Ville
29620 Lanmeur
Département
Finistère
Tarif

Lanmeur

Atelier Feel Good : pot en boule à facettes

Zone Artisanale de Kerangoff O’Panier des Saveurs Lanmeur Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 18:30:00
fin : 2026-10-03 20:00:00

Date(s) :
2026-10-03

O’ Panier des Saveurs lance un nouveau concept d’atelier : les ateliers Feel Good.

Après les ateliers cuisine et pâtisserie, venez participer à un moment unique à partager entre amis, en famille, avec des collègues, dans une super ambiance ! Un challenge DIY (do it yourself), pour créer son propre pot de fleurs séchées en boule à facettes.

L’atelier sera animé par Sklarenn de l’Atelier Doussik à Plouégat-Guerrand.

Sur inscription, places limitées.
Apéritif offert.   .

Zone Artisanale de Kerangoff O’Panier des Saveurs Lanmeur 29620 Finistère Bretagne +33 2 98 19 99 62 

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English :

L’événement Atelier Feel Good : pot en boule à facettes Lanmeur a été mis à jour le 2026-09-07 par OT BAIE DE MORLAIX

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