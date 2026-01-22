Atelier Feldenkrais Pachatara Saint-Yrieix-la-Perche

Atelier Feldenkrais

Pachatara 2 Rue de Lomenie Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08 2026-03-15 2026-04-19 2026-05-31 2026-06-12

Offrez-vous une parenthèse de sérénité au cœur de la Haute-Vienne. Cette activité vous invite à réveiller votre conscience et votre mobilité corporelle à travers des mouvements simples, accessibles à tous. Guidée par une praticienne expérimentée, chaque séance privilégie la lenteur et la douceur pour une reconnexion profonde avec soi-même.

L’exploration se déroule dans le calme d’un lieu accueillant à Saint-Yrieix-la-Perche, offrant un cadre idéal pour le lâcher-prise. Ici, nul besoin de performance l’expérience se vit sans jugement ni défi, dans le respect du rythme de chacun. Que vous cherchiez à libérer des tensions ou à retrouver une fluidité de mouvement, cette approche douce favorise un équilibre durable. Une invitation au voyage intérieur et à la détente absolue en Limousin .

Pachatara 2 Rue de Lomenie Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 51 80 47 77 pam.feldenkrais@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Feldenkrais

L’événement Atelier Feldenkrais Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Pays de Saint-Yrieix