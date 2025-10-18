Atelier Fermier en Herbe (3-6 ans) Le Grand Groesquer Moustéru

Atelier Fermier en Herbe (3-6 ans) Le Grand Groesquer Moustéru samedi 18 octobre 2025.

Atelier Fermier en Herbe (3-6 ans)

Le Grand Groesquer Ferme Ty Lipous Moustéru Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18 11:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Le contenu des ateliers varient en fonction des opportunités du moment (naissance, biberonnage, observation…). Un vrai moment de partage en famille, pour prendre son temps dans un cadre authentique et naturel, entouré d’animaux d’une grande gentillesse qui viennent à votre contact. Notre approche Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour apprendre à se comporter avec les animaux, nous allons apprendre à les observer et à adopter les gestes adéquats en leur présence, l’occasion de sensibiliser au bien-être animal. .

Le Grand Groesquer Ferme Ty Lipous Moustéru 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 33 66 91 33

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier Fermier en Herbe (3-6 ans) Moustéru a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol