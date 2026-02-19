Atelier Fête des Grands-mères La Grande École Le Havre

Atelier Fête des Grands-mères

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 14:00:00

fin : 2026-03-01 16:00:00

Date(s) :

2026-03-01

Un atelier où le temps se suspend et où la complicité prend tout son sens. Guidé·e par notre cheffe Sabrina, grands-mères et petits-enfants cuisineront ensemble, goûteront et créeront des souvenirs gourmands, doux et inoubliables.

Durée 2h

Réservation obligatoire .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Fête des Grands-mères

L’événement Atelier Fête des Grands-mères Le Havre a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie