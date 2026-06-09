Doulevant-le-Château

ATELIER FETE DES PERES

Médiathèque Doulevant-le-Château Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Tout public

Viens réaliser une jolie création pleine de tendresse pour faire plaisir à papa ! Un atelier créatif et ludique pour fabriquer un cadeau unique fait avec le cœur. .

Médiathèque Doulevant-le-Château 52110 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 74 19

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English :

L’événement ATELIER FETE DES PERES Doulevant-le-Château a été mis à jour le 2026-05-29 par Antenne de Joinville