Atelier feutrage à l’aiguille Haraucourt
Atelier feutrage à l’aiguille Haraucourt mercredi 18 février 2026.
Atelier feutrage à l’aiguille
Bibliothèque de Haraucourt Haraucourt Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
Atelier créatif avec le Musée-Atelier du Feutre. Plongez dans l’univers du feutre et réalisez une création en feutrage à l’aiguille à l’aide de laine teintée et d’une aiguille spéciale.
.
Bibliothèque de Haraucourt Haraucourt 08450 Ardennes Grand Est +33 3 10 90 00 11 bibliotheque.haraucourt@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Creative workshop with the Musée-Atelier du Feutre. Immerse yourself in the world of felt and create a needle felting creation using dyed wool and a special needle.
L’événement Atelier feutrage à l’aiguille Haraucourt a été mis à jour le 2026-02-04 par Ardennes Tourisme