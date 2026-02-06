Atelier feutrage à l’aiguille

Bibliothèque de Haraucourt Haraucourt Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Atelier créatif avec le Musée-Atelier du Feutre. Plongez dans l’univers du feutre et réalisez une création en feutrage à l’aiguille à l’aide de laine teintée et d’une aiguille spéciale.

.

Bibliothèque de Haraucourt Haraucourt 08450 Ardennes Grand Est +33 3 10 90 00 11 bibliotheque.haraucourt@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Creative workshop with the Musée-Atelier du Feutre. Immerse yourself in the world of felt and create a needle felting creation using dyed wool and a special needle.

L’événement Atelier feutrage à l’aiguille Haraucourt a été mis à jour le 2026-02-04 par Ardennes Tourisme