Atelier Feutrage à l’aiguille

8 allée de la Filature 59 000 Lille Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 15:00:00

fin : 2026-03-14 17:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Apprenez à créer des personnages ou autres objets 3D à partir de laine cardée et d’une aiguille.

Un premier atelier le 14 mars est destiné à l’apprentissage des bases,

un second atelier le 28 mars sera consacré à la création de figures plus complexes.

8 allée de la Filature 59 000 Lille Lille 59000 Nord Hauts-de-France +33 3 20 55 75 90 bibmoulins@mairie-lille.fr

English :

Learn how to create characters and other 3D objects from carded wool and a needle.

A first workshop on March 14 will teach you the basics,

a second workshop on March 28 will be devoted to the creation of more complex figures.

L’événement Atelier Feutrage à l’aiguille Lille a été mis à jour le 2026-02-08 par Hauts-de-France Tourisme