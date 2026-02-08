Atelier Feutrage à l’aiguille Lille
Atelier Feutrage à l’aiguille Lille samedi 14 mars 2026.
Atelier Feutrage à l’aiguille
8 allée de la Filature 59 000 Lille Lille Nord
Début : 2026-03-14 15:00:00
fin : 2026-03-14 17:00:00
2026-03-14
Apprenez à créer des personnages ou autres objets 3D à partir de laine cardée et d’une aiguille.
Un premier atelier le 14 mars est destiné à l’apprentissage des bases,
un second atelier le 28 mars sera consacré à la création de figures plus complexes.
8 allée de la Filature 59 000 Lille Lille 59000 Nord Hauts-de-France +33 3 20 55 75 90 bibmoulins@mairie-lille.fr
English :
Learn how to create characters and other 3D objects from carded wool and a needle.
A first workshop on March 14 will teach you the basics,
a second workshop on March 28 will be devoted to the creation of more complex figures.
