Atelier feutrage à l’eau | Saugues Saugues

Atelier feutrage à l’eau | Saugues

route du Mont Mouchet Saugues Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : Mardi 2025-07-15

fin : 2025-08-26

2025-07-15 2025-07-22 2025-07-29 2025-08-05 2025-08-26

Réalisation mouton, berger ou savon en laine feutrée | Dès 6 ans | 2 à 12 personnes | Sur réservation

route du Mont Mouchet Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 26 80

English :

Creation of sheep, shepherd or soap in felted wool | From 6 years old | 2 to 12 persons | Reservation required

German :

Herstellung von Schafen, Hirten oder Seifen aus gefilzter Wolle | Ab 6 Jahren | 2 bis 12 Personen | Auf Reservierung

Italiano :

Realizzazione di pecore, pastori o saponi in lana infeltrita | A partire da 6 anni | Da 2 a 12 persone | Prenotazione obbligatoria

Espanol :

Hacer ovejas, pastores o jabón con lana afieltrada | A partir de 6 años | De 2 a 12 personas | Es necesario reservar

