Atelier feutrage de la laine au Bourg Le Bourg

Atelier feutrage de la laine au Bourg

Salle des Fêtes Le Bourg Lot

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 09:30:00

fin : 2026-02-14 17:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Avec Audrey venez vous initier au feutrage de la laine et réaliser un dessous de plat et cache-pot !

inscription auprès d’Audrey

Salle des Fêtes Le Bourg 46120 Lot Occitanie +33 6 70 38 01 13 tant.bourg.battant@gmail.com

English :

Join Audrey for an introduction to wool felting and make a trivet and planter!

register with Audrey

