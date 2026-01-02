Atelier feutrage de la laine au Bourg Le Bourg
Atelier feutrage de la laine au Bourg Le Bourg samedi 14 février 2026.
Atelier feutrage de la laine au Bourg
Salle des Fêtes Le Bourg Lot
Tarif : 80 – 80 – 80 EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 09:30:00
fin : 2026-02-14 17:00:00
Date(s) :
2026-02-14
Avec Audrey venez vous initier au feutrage de la laine et réaliser un dessous de plat et cache-pot !
inscription auprès d’Audrey
Avec Audrey venez vous initier au feutrage de la laine et réaliser un dessous de plat et cache-pot !
inscription auprès d’Audrey .
Salle des Fêtes Le Bourg 46120 Lot Occitanie +33 6 70 38 01 13 tant.bourg.battant@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join Audrey for an introduction to wool felting and make a trivet and planter!
register with Audrey
L’événement Atelier feutrage de la laine au Bourg Le Bourg a été mis à jour le 2026-01-02 par OT Lacapelle Marival