Atelier feutrage de la laine pour Noël Chazelles-sur-Lyon
Atelier feutrage de la laine pour Noël
1423 route du premier pont Chazelles-sur-Lyon Loire
Tarif : 48 – 48 – 70 EUR
Date :
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-20 17:00:00
Date(s) :
2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20 2025-12-27
Activité personnalisée en mini-groupes pour une sensibilisation à la détention des lamas en France et en Europe. Nous sommes une ferme d’élevage avec une éthique respectueuse de l’environnement et du vivant.
1423 route du premier pont Chazelles-sur-Lyon 42140 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 30 19 84 lesgentillescanailles@gmail.com
English :
Personalized activity in mini-groups to raise awareness of llama keeping in France and Europe. We are a breeding farm with an ethic that respects the environment and all living things.
German :
Individuelle Aktivität in Minigruppen zur Sensibilisierung für die Haltung von Lamas in Frankreich und Europa. Wir sind eine Zuchtfarm mit einer Ethik, die die Umwelt und die Lebewesen respektiert.
Italiano :
Attività personalizzata in mini-gruppi per far conoscere l’allevamento dei lama in Francia e in Europa. Siamo un allevamento con un’etica che rispetta l’ambiente e tutti gli esseri viventi.
Espanol :
Actividad personalizada en minigrupos para dar a conocer la cría de llamas en Francia y Europa. Somos una granja de cría con una ética que respeta el medio ambiente y todos los seres vivos.
