Atelier feutrage de la laine pour Noël

1423 route du premier pont Chazelles-sur-Lyon Loire

Tarif : 48 – 48 – 70 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-20 17:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20 2025-12-27

Activité personnalisée en mini-groupes pour une sensibilisation à la détention des lamas en France et en Europe. Nous sommes une ferme d’élevage avec une éthique respectueuse de l’environnement et du vivant.

.

1423 route du premier pont Chazelles-sur-Lyon 42140 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 30 19 84 lesgentillescanailles@gmail.com

English :

Personalized activity in mini-groups to raise awareness of llama keeping in France and Europe. We are a breeding farm with an ethic that respects the environment and all living things.

German :

Individuelle Aktivität in Minigruppen zur Sensibilisierung für die Haltung von Lamas in Frankreich und Europa. Wir sind eine Zuchtfarm mit einer Ethik, die die Umwelt und die Lebewesen respektiert.

Italiano :

Attività personalizzata in mini-gruppi per far conoscere l’allevamento dei lama in Francia e in Europa. Siamo un allevamento con un’etica che rispetta l’ambiente e tutti gli esseri viventi.

Espanol :

Actividad personalizada en minigrupos para dar a conocer la cría de llamas en Francia y Europa. Somos una granja de cría con una ética que respeta el medio ambiente y todos los seres vivos.

L’événement Atelier feutrage de la laine pour Noël Chazelles-sur-Lyon a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de Tourisme Forez Est