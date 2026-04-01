Atelier feutrage de laine Epicerie Boco’quelicot Val d’Erdre-Auxence
Atelier feutrage de laine Epicerie Boco’quelicot Val d’Erdre-Auxence mardi 21 avril 2026.
Val d’Erdre-Auxence
Atelier feutrage de laine Epicerie Boco’quelicot
11 Rue de Rennes Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 15:00:00
fin : 2026-04-21 18:00:00
Date(s) :
2026-04-21
Dans le cadre des P’tites Pépites, un atelier de feutrage est proposé à l’épicerie Boco’quelicot le mardi 21 avril 2026.
Les p’tites Pépites vous donnent rendez-vous ce printemps pour un atelier feutrage de laine à l’épicerie Boco’quelicot.
Claire et Louella vous invitent à mettre les mains à la laine !
Venez apprendre à fabriquer un textile ancestral le feutre. A partir d’une toison de mouton, découvrez toutes les étapes pour transformer la laine en feutre. Venez-vous frotter les mains dans le suint et échanger autour d’un savoir-faire artisanal.
Initiation au feutrage de la laine à l’eau et au savon, de la toison brute à un objet fini.
Matériel fourni
A partir de 8 ans
Prix au choix 10€ (prix solidaire), 20€ (prix conscient), 30€ (prix de soutien).
Réservation obligatoire .
11 Rue de Rennes Val d’Erdre-Auxence 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com
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English :
As part of the P’tites Pépites program, a felting workshop will be held at the Boco’quelicot grocery store on Tuesday, April 21, 2026.
L’événement Atelier feutrage de laine Epicerie Boco’quelicot Val d’Erdre-Auxence a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de tourisme Anjou bleu
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