Atelier feutrage Nid pour plantes Maison du Lieutenant Servoz vendredi 17 avril 2026.
Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz Haute-Savoie
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Début : 2026-04-17 14:00:00
fin : 2026-04-17 17:00:00
2026-04-17
Initiez-vous au feutrage de la laine avec Mylène Chaput, feutrière et créez votre nid pour plante en laine feutrée lors d’un atelier découverte d’une demi-journée.
Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 85 63 86
Initiate yourself to wool felting with Mylène Chaput, felting artist, and create your own felted wool plant nest during a half-day discovery workshop.
