Atelier feutrage Nid pour plantes Maison du Lieutenant Servoz

Atelier feutrage Nid pour plantes

Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz Haute-Savoie

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 14:00:00

fin : 2026-04-17 17:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Initiez-vous au feutrage de la laine avec Mylène Chaput, feutrière et créez votre nid pour plante en laine feutrée lors d’un atelier découverte d’une demi-journée.

.

Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 85 63 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Initiate yourself to wool felting with Mylène Chaput, felting artist, and create your own felted wool plant nest during a half-day discovery workshop.

L’événement Atelier feutrage Nid pour plantes Servoz a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc