Atelier Feux sur la lumière antique, Musée Urgonia Orgon

Mercredi 21 janvier 2026 à partir de 13h30. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21 13:30:00
fin : 2026-01-21
Date(s) :
2026-01-21
Les enfants découvriront les modes d’éclairage de l’Antiquité les lampes à huile romaines, leur fabrication, leur utilisation, avant de confectionner une lampe à huile en argile.
Sur inscription. .
Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54 urgonia.mediation@orgon.fr
English :
Antique Light workshop.
