Atelier Figures feutrées Place Saint-Germain Auxerre

Avec Stéphanie Bodin, plasticienne textile, sculptez à l’aiguille un visage en laine feutrée sur une pièce de tissu.

Le 18 février de 10h à 12h pour les enfants (de 8 à 13 ans) et de 14h à 17h pour les ados-adultes. Tarif 5 euros. .

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

