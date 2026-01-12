Atelier Figures feutrées Place Saint-Germain Auxerre
Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre Yonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2026-02-18 10:00:00
fin : 2026-02-18 12:00:00
2026-02-18
Avec Stéphanie Bodin, plasticienne textile, sculptez à l’aiguille un visage en laine feutrée sur une pièce de tissu.
Le 18 février de 10h à 12h pour les enfants (de 8 à 13 ans) et de 14h à 17h pour les ados-adultes. Tarif 5 euros. .
Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
