Atelier Figurines en argile lundi 22 décembre 2025.
Place Christian Bonnet Musée de Préhistoire Carnac Morbihan
Début : 2025-12-22 10:15:00
fin : 2025-12-29 11:45:00
2025-12-22 2025-12-29
À 10h15
Accompagnez les jeunes enfants dans la réalisation d’une figurine en argile. Atelier à partir de 4 ans. Réservation sur le site www.museedecarnac.com .
Musée de Préhistoire Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 66 36
