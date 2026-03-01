ATELIER FIL & AIGUILLES COUTURE, CROCHET, TRICOT… Saint-Étienne-Vallée-Française

ATELIER FIL & AIGUILLES COUTURE, CROCHET, TRICOT…

Local du foyer rural Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 09:00:00

fin : 2026-03-22 17:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Rendez-vous au local du foyer rural, au-dessus de la crèche, dimanche 22 mars, pour un nouveau atelier Fil & Aiguilles. Que ce soit pour réparer, utiliser les machines ou faire votre propre ouvrage, vous êtes les bienvenu.es ! Ce mois-ci Fleur africaine au crochet (sac, couverture, sous-verre…).

Horaires libres entre 9h et 17h, venez quand vous voulez. 5 € participation aux fournitures. .

Join us at the Foyer Rural, above the crèche, on Sunday March 22, for a new Fil & Aiguilles workshop. Whether you want to repair, use the machines or make your own work, you’re all welcome! This month African flower crochet (bag, blanket, coaster…).

