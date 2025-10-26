ATELIER FIL & AIGUILLES Saint-Étienne-Vallée-Française
ATELIER FIL & AIGUILLES Saint-Étienne-Vallée-Française dimanche 26 octobre 2025.
Pour cet atelier Fil & Aiguilles, venez tricoter des citrouilles (à partir de 10h30) ! Tricoter, c’est pas gagné? On apprends tranquillement les bases avec ces petites citrouilles de saison.
Et pour les enfants, à 10h30 ou à 14h, création des guirlandes automnales. On égaye les murs avec une suspension faite maison ! A partir de 5 ans (moins de 5 ans doivent être accompagnés).
Et, comme d’habitude, de 10h à 17h, le local restera ouvert avec des machines à coudre et autre matériel à disposition. .
Local du foyer rural Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie foyer.rural.leginestel48330@gmail.com
English :
Come and knit pumpkins (from 10:30 a.m.)! Learn the basics with these seasonal pumpkins. And for the kids, at 10.30 a.m. or 2 p.m., create autumn garlands. Workshop for children aged 5 and over. The premises will remain open from 10 a.m. to 5 p.m., with sewing machines and other equipment available.
German :
Komm und stricke Kürbisse (ab 10:30 Uhr)! Man lernt in aller Ruhe die Grundlagen mit diesen kleinen saisonalen Kürbissen. Und für die Kinder um 10:30 oder 14:00 Uhr: Kreieren von Herbstgirlanden. Workshop für Kinder ab 5 Jahren. Das Lokal bleibt von 10 bis 17 Uhr geöffnet, Nähmaschinen und anderes Material stehen zur Verfügung.
Italiano :
Venite a lavorare a maglia le zucche (dalle 10.30)! Con calma, imparate le basi con queste zucche stagionali. E per i bambini, alle 10.30 o alle 14.00, create ghirlande autunnali. Laboratorio per bambini dai 5 anni in su. I locali rimarranno aperti dalle 10.00 alle 17.00, con macchine da cucire e altre attrezzature a disposizione.
Espanol :
Ven a tejer calabazas (a partir de las 10.30 horas) Tómatelo con calma y aprende lo básico con estas calabazas de temporada. Y para los niños, a las 10.30 o a las 14 h, cree guirnaldas otoñales. Taller para niños a partir de 5 años. El local permanecerá abierto de 10.00 a 17.00 horas, con máquinas de coser y otros equipos disponibles.
