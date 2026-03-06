Atelier Fil et lumière L’Atelier du Haut Anjou Daon

Atelier Fil et lumière

L’Atelier du Haut Anjou 37 Rue Dominique Godivier Daon Mayenne

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Ateliers #1.1.1 1 Artiste. 1 Atelier. 1 Journée

L’Atelier du Haut-Anjou propose 4 ateliers Textile à destination de tous les publics. Chaque atelier est une rencontre d’une journée avec un·e artiste textile.

En un jour, il s’agit de rendre envisageable l’approche artistique et de permettre la prise de conscience que l’expression personnelle est la première étape d’un processus créatif.

Arthur Zerktouni

Fil et Lumière 25 avril 2026

Créez une installation qui met en jeu la relation entre le fil tissé et la lumière projetée. Lors de cette journée, partagez avec l’artiste sa façon de faire et de concevoir une matière textile immatérielle.

Sur réservation à latelierduhautanjou@gmail.com .

English :

Ateliers #1.1.1 1 Artist. 1 Workshop. 1 Day

