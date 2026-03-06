Atelier Fil et lumière L’Atelier du Haut Anjou Daon
Atelier Fil et lumière L’Atelier du Haut Anjou Daon samedi 25 avril 2026.
Atelier Fil et lumière
L’Atelier du Haut Anjou 37 Rue Dominique Godivier Daon Mayenne
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
2026-04-25
Ateliers #1.1.1 1 Artiste. 1 Atelier. 1 Journée
L’Atelier du Haut-Anjou propose 4 ateliers Textile à destination de tous les publics. Chaque atelier est une rencontre d’une journée avec un·e artiste textile.
En un jour, il s’agit de rendre envisageable l’approche artistique et de permettre la prise de conscience que l’expression personnelle est la première étape d’un processus créatif.
Arthur Zerktouni
Fil et Lumière 25 avril 2026
Créez une installation qui met en jeu la relation entre le fil tissé et la lumière projetée. Lors de cette journée, partagez avec l’artiste sa façon de faire et de concevoir une matière textile immatérielle.
Sur réservation à latelierduhautanjou@gmail.com .
L’Atelier du Haut Anjou 37 Rue Dominique Godivier Daon 53200 Mayenne Pays de la Loire latelierduhautanjou@gmail.com
English :
Ateliers #1.1.1 1 Artist. 1 Workshop. 1 Day
