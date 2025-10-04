Atelier fil & laine Place de l’église Biscarrosse

Atelier fil & laine Place de l’église Biscarrosse samedi 4 octobre 2025.

Atelier fil & laine

Place de l’église Café de l’Orme Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Temps de convivialité autour du partage et de la transmission du tricot et du crochet .

Place de l’église Café de l’Orme Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 56 67 02 lecercledelorme@gmail.com

English : Atelier fil & laine

German : Atelier fil & laine

Italiano :

Espanol : Atelier fil & laine

L’événement Atelier fil & laine Biscarrosse a été mis à jour le 2025-08-11 par OT Grands Lacs