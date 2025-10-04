Atelier fil & laine Place de l’église Biscarrosse
Atelier fil & laine Place de l’église Biscarrosse samedi 4 octobre 2025.
Place de l’église Café de l’Orme Biscarrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Temps de convivialité autour du partage et de la transmission du tricot et du crochet .
Place de l’église Café de l’Orme Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 56 67 02 lecercledelorme@gmail.com
