Atelier Filage coup de pouce ! Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin

Atelier Filage coup de pouce !

Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 15:00:00

fin : 2026-01-25 18:00:00

Date(s) :

2026-01-25

Atelier de Filage Coup de pouce !

Durée 3h

Public Adulte (16 ans et +)

S’entraîner pour mieux filer

Vous avez déjà fait un stage d’initiation au filage, au rouet ou au fuseau, ici ou ailleurs, et vous avez envie d’un petit coup de pouce pour continuer de dompter le rouet ou le fuseau et devenir plus à l’aise au filage, ce stage d’une demi-journée est fait pour vous !

Nous décortiquerons vos gestes et continuerons à pratiquer le filage pour gagner en fluidité !

La laine de brebis Texel, blanche, noire et grise est fournie, et les cardes à main et la cardeuse à rouleau seront disponibles également.

Apportez votre rouet ou votre fuseau et venez pratiquer ! Si vous n’avez pas de fuseau ou de rouet dites le moi, pour que je vous en réserve un.

Au programme

Carder la laine

Filer la laine

Décortiquer les gestes pour gagner en aisance

Progresser ! .

Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 67 38 03 johanna@adnlaine.fr

