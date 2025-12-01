Atelier filage de laine avec Elodie Douvry Médiathèque intercommunale Les Voyageurs Mareuil-sur-Lay-Dissais

Atelier filage de laine avec Elodie Douvry

Médiathèque intercommunale Les Voyageurs 2 bis rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée

2025-12-17 16:00:00

2025-12-17 18:00:00

2025-12-17

Dans le cadre de la Programmation Textile des Médiathèques Sud Vendée Littoral, Elodie Douvry vous accueille pour un moment autour du filage de la laine.

Au programme

– Démo avec mini métiers à tisser et outils en bois

– Cardage de la laine et étapes de la transformation

– Échange autour de l’histoire de la filière laine, la production actuelle, etc.

Sur inscription.

Public Ado et adulte. .

Médiathèque intercommunale Les Voyageurs 2 bis rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 14 20 14 a.picoron@sudvendeelittoral.fr

