Atelier filage de laine avec Elodie Douvry Médiathèque intercommunale Les Voyageurs Mareuil-sur-Lay-Dissais

Médiathèque intercommunale Les Voyageurs 2 bis rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée
Début : 2025-12-17 16:00:00
fin : 2025-12-17 18:00:00
Date(s) :
2025-12-17
Dans le cadre de la Programmation Textile des Médiathèques Sud Vendée Littoral, Elodie Douvry vous accueille pour un moment autour du filage de la laine.
Au programme
– Démo avec mini métiers à tisser et outils en bois
– Cardage de la laine et étapes de la transformation
– Échange autour de l’histoire de la filière laine, la production actuelle, etc.
Sur inscription.
Public Ado et adulte. .
Médiathèque intercommunale Les Voyageurs 2 bis rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 14 20 14 a.picoron@sudvendeelittoral.fr
