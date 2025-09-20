Atelier filage de laine Ecomusée d’Ouessant Ouessant

Atelier filage de laine 20 et 21 septembre Ecomusée d’Ouessant Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Travail de la laine, cardage et filage. À vos quenouilles, pour apprendre à filer la laine des moutons d’Ouessant et partager un moment convivial !

Ecomusée d’Ouessant Niou Huella – 29242 Ouessant Ouessant 29242 Finistère Bretagne 02 98 48 86 37 http://www.pnr-armorique.fr/Ecomusee-Ouessant https://fr-fr.facebook.com/Ecomus%C3%A9e-dOuessant-1608880229438026/ Les deux maisons , construites au XVIIIe et surélevées vers 1860, du Niou Huella sont représentatives de l’architecture traditionnelle et de l’aménagement domestique de l’espace ouessantin.

PNRA