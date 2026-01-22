Atelier filage et tissage Tiers Lieu d’Azun Aucun

Atelier filage et tissage

Tiers Lieu d'Azun

Début : 2026-02-14 14:00:00

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Un atelier de filage de tissage vous est proposé par les tisseuses du Tiers Lieu d’Azun. Ouvert à tou.te.s. Venez découvrir les méthodes de filage et de tissage pour comprendre et apprendre à travailler la laine. Des fusaïoles et métiers à tisser seront à votre disposition afin de vous initier à leur utilisation. possibilité de vous inscrire à d’autres sessions pour poursuivre l’expérience.

Gratuit, places limitées sur inscription.

Tiers Lieu d'Azun AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 61 62 63 36 asso@tierslieudazun.org

English :

A spinning and weaving workshop offered by the weavers of Le Tiers Lieu d’Azun. Open to all. Come and discover spinning and weaving methods to understand and learn how to work with wool. Spindle whorls and looms will be on hand to introduce you to their use. You can sign up for other sessions to continue the experience.

Free of charge, places are limited.

