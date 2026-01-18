Atelier Filles ! Et alors ?! Pôle Jeunes Tonneins

Atelier Filles ! Et alors ?!

Pôle Jeunes Avenue de Lattre de Tassigny Tonneins Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

L’Info Jeunes vous donne rendez-vous pour son premier atelier filles de 2026 le 21 janvier au Pôle Jeunes.

Cet atelier sera consacré à un temps jeux de société où chaque fille de 15 ans et plus peut assister pour passer un moment convivial.

Pôle Jeunes Avenue de Lattre de Tassigny Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 94 58 54

English : Atelier Filles ! Et alors ?!

Info Jeunes invites you to its first girls’ workshop of 2026 on January 21 at the Pôle Jeunes.

This workshop will be devoted to board games, and all girls aged 15 and over are welcome to join in the fun.

L’événement Atelier Filles ! Et alors ?! Tonneins a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Val de Garonne