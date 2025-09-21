Atelier filmique Poil de Carotte Place Frédéric Bastiat Mugron

Atelier filmique Poil de Carotte Place Frédéric Bastiat Mugron dimanche 21 septembre 2025.

Atelier filmique Poil de Carotte

Place Frédéric Bastiat Association Entracte Mugron Landes

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Dans le cadre du Festival Play it Again, venez (re)découvrir Poil de Carotte, le chef-d’œuvre de Julien Duvivier.

Le film sera suivi d’un atelier pratique de mise en scène et tournage, à partir d’une scène du film.

Dès 10 ans

Atelier limité à 10 participants, sur inscription à entractemediation@g

Place Frédéric Bastiat Association Entracte Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 92 42

English : Atelier filmique Poil de Carotte

As part of the Play it Again Festival, come and (re)discover Julien Duvivier’s masterpiece Poil de Carotte.

The film will be followed by a hands-on directing and shooting workshop, based on a scene from the film.

Ages 10 and up

Workshop limited to 10 participants, on registration at entractemediation@g

German : Atelier filmique Poil de Carotte

Im Rahmen des Festivals Play it Again können Sie Poil de Carotte, das Meisterwerk von Julien Duvivier, (wieder-)entdecken.

Im Anschluss an den Film findet ein praktischer Workshop statt, in dem anhand einer Szene aus dem Film Regie und Dreharbeiten durchgeführt werden.

Ab 10 Jahren

Workshop auf 10 Teilnehmer begrenzt, Anmeldung unter entractemediation@g

Italiano :

Nell’ambito del Play it Again Festival, venite a (ri)scoprire Poil de Carotte, il capolavoro di Julien Duvivier.

Il film sarà seguito da un laboratorio pratico di regia e ripresa, basato su una scena del film.

Dai 10 anni in su

Workshop limitato a 10 partecipanti, su iscrizione a entractemediation@g

Espanol : Atelier filmique Poil de Carotte

En el marco del Festival Play it Again, venga a (re)descubrir Poil de Carotte, la obra maestra de Julien Duvivier.

La película irá seguida de un taller práctico de dirección y rodaje, basado en una escena de la película.

A partir de 10 años

Taller limitado a 10 participantes, previa inscripción en entractemediation@g

